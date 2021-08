Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Motorradfahrer erleidet Beinverletzungen++Unzufriedene Kundin erstattet Anzeige gegen Friseur++

Landkreis Osterholz (ots)

Motorradfahrer erleidet Beinverletzungen Ritterhude. Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw hat sich ein 47-jähriger Motorradfahrer am frühen Dienstagabend so schwere Beinverletzungen zugezogen, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Ritterhude hatte das Motorrad des Kreisstädters übersehen, als sie von der Autobahn kommend in den "Heidkamp" abbiegen wollte. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Unzufriedene Kundin erstattet Anzeige gegen Friseur Ritterhude. Weil sie mit der Arbeit ihres Friseurs nicht zufrieden war, hat eine 20-Jährige Frau aus Ritterhude Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Kundin klagte über Flecken in den Haaren sowie Haarausfall, der sich gut 14 Tage nach dem Besuch des Friseurs eingestellt hatte. Zu allem Überfluss sah die tatsächliche Frisur dann auch noch ganz anders aus, als auf dem Foto, das dem Friseur als Vorlage dienen sollte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz