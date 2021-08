Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Unbekannte entsorgen gefährliche Flüssigkeit auf Verbrauchermarkt-Parkplatz++E-Bike gestohlen++Autofahrer hatte über drei Promille Alkohol intus++

Landkreis Osterholz (ots)

Unbekannte entsorgen gefährliche Flüssigkeit auf Verbrauchermarkt-Parkplatz Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Pumpelberg haben Unbekannte mehrere leere Flaschen einer gefährlichen Flüssigkeit entsorgt. Kunden fanden die Flaschen am Montagnachmittag auf der Rückseite des Parkplatzes in Höhe des Getränkemarktes auf und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Helfer sperrten den Fundort ab, sicherten die Flaschen unter größtmöglicher Vorsicht und führten sie einer fachgerechten Entsorgung zu. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten ein. Unklar ist allerdings, wer die Flaschen dort entsorgt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

E-Bike gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro ist in den letzten Tagen bei einem Einbruch im Hörenweg entstanden. Unbekannte stahlen aus einem verschlossenen Gartenschuppen ein E-Bike. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Autofahrer hatte über drei Promille Alkohol intus Schwanewede. Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 38-Jähriger aus Versmold, den Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Osterholzer Polizei am späten Montagabend im Habichthorster Weg am Steuer eines Pkw stoppten. Aufgrund festgestellter Ausfallerscheinungen veranlassten die Polizisten noch am Kontrollort einen freiwilligen Test am sogenannten Alcomaten, der ihren Verdacht bestätigte: Über drei Promille Alkohol zeigte das Testgerät an, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und den Führerschein des Mannes sicherstellten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge.

