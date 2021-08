Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Diebstahl gibt Rätsel auf ++

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Eine Sporttasche samt Inhalt sowie zwei Aktenordner sind in der Nacht zu Sonntag aus einem in der Hohetorstraße geparkten Firmenwagen verschwunden. Die Gesamtumstände sprechen für einen Diebstahl. Unklar ist allerdings noch, wie der oder die Täter in das Auto gelangen konnten. Aufbruchsspuren ließen sich an dem Fahrzeug nicht finden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell