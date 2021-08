Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 22.08.2021

Landkreis Verden:

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss kann gestoppt werden:

Verden. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 39-jährigen Fahrzeugführer in der Bremer Straße in Verden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der Verdener möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Mittels eines Drogenvortests konnten dann tatsächlich aktive Wirkstoffe eines Cannabisproduktes und von Kokain festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren muss er mit einer erheblichen Geldstrafe rechnen.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr:

Verden. Im Holzmarkttunnel kam es am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr zum Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Im Bereich der Einfahrt in den Tunnel stießen hierbei eine 61-jährige Verdenerin und ein 37-jähriger Verdener frontal zusammen. Durch den Aufprall kamen beide zu Fall und verletzten sich derart, dass eine ärztliche Versorgung erforderlich wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer:

Dörverden. In den Abendstunden des 21.08.2021 befuhr ein 25-jähriger Dörverdener mit seinem Roller die Große Straße in Dörverden. Vermutlich abgelenkt durch die Benutzung eines Mobiltelefons kam dieser während der Fahrt von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen eine Hauswand. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer erhebliche Verletzungen zu, da er zudem keinen Helm getragen hat.

Kennzeichendiebstahl auf Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Verden-Nord:

Verden. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag sind auf dem Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Verden-Nord in der Hamburger Straße von einem Pkw sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen abmontiert und entwendet worden. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt auf dem Parkplatz verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Diverse Autotransporter mit teils erheblichen Mängeln:

BAB 27. Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A27 diverse Autotransporter. Beladen waren die meisten von ihnen mit großen Geländewagen. Alle Fahrer mussten ihre Fahrt vor Ort beenden, weil sie zu hoch, zu lang oder zu schwer waren. Statt der erlaubten Höhe von 4 Metern konnten die Beamten einen Transporter feststellen, der stattliche 4,34 Meter hoch war. Gerade unter Brücken kann so eine Höhe schnell zu einem Problem werden. Der Fahrer eines Schwertransportes hatte zwar nur einen Bagger geladen, war aber sichtlich überrascht, als die Fahrzeugwaage statt der erlaubten 40t fast 49t anzeigte. Insgesamt mussten vier Fahrer ihre Fahrt vorzeitig beenden.

Lkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss:

BAB 27. Während einer Lkw-Kontrolle am Samstag, den 21.08.2021, fiel den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf, dass der 25-jährige Fahrer des Lkw spürbar aufgekratzt und nervös war. Ein Vortest bzgl. einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung verlief positiv. So konnten sowohl aufputschende, als auch beruhigende Substanzen bei dem Vortest nachgewiesen werden. Dem Lkw-Fahrer wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste er eine Sicherheit in Höhe von knapp 800 Euro hinterlegen.

In Schlangenlinien mit Alkohol unterwegs:

BAB 27, AS Verden-Nord. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Volkswagen, der die Autobahn in Richtung Cuxhaven in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Die daraufhin benachrichtigten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel konnten den 27-jährigen Verdener dann in der Nähe der Anschlussstelle Verden-Nord kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Hierbei solle es sich nach Angaben des jungen Mannes um Restalkohol gehandelt haben. Zur genauen Bestimmung des Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrrad aus Schuppen entwendet:

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Diebe in einen verschlossenen Schuppen an der Uphusener Dorfstraße ein. Aus dem Schuppen entwendeten sie ein E-Bike. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten:

Achim. Am Samstagabend befuhr ein 24-jähriger aus Achim mit seinem Pkw die Straße Am Schmiedeberg in Richtung Embsen. Am dortigen Kreisverkehr erkannte er zu spät, dass zwei vorausfahrende Pkw anhalten mussten. In der Folge fuhr auf das Fahrzeug einer 39-jährigen Achimerin auf und schob diesen auf den Pkw eines 28-jährigen Oyteners. Durch den Unfall wurde die Achimerin leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Rollerfahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss:

Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Achim in der Straße An der Autobahn einen jugendlichen Mofa-Fahrer. Dabei stellten sie deutlichen on ihm ausgehenden Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Einbruch in Wohnhaus:

Achim. In der Nacht zu Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Neuen Lande ein, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck entwendet. Ein aufmerksamer Nachbar hörte die Geräusche und verständigte die Polizei. Trotz Suchmaßnahmen konnten die Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Diebstahl von Fahrrädern im Stadtgebiet Osterholz:

Osterholz. Im Zeitraum vom 19.08.2021 bis 21.08.2021 kam es in den Straßen Wattloge und Auf der Heide zu mehreren Diebstählen von E-Bikes aus Carports. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete die, mittels Kettenschloss gesicherten Fahrräder und entfernte sich anschließend unerkannt von den Tatörtlichkeiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubte Müllentsorgung von Autoreifen:

Ritterhude. In der Zeit von Freitag auf Samstag entsorgten bislang unbekannte Personen mehr als 70 alte Autoreifen entlang der Kreisstraße 43 in Ritterhude. Zeugen, die Angaben zur illegalen Müllentsorgung machen können und verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Überteuerte Handwerker in Lilienthal:

Lilienthal. Bereits am 19.08.2021, gegen 10:00 Uhr, klingelten insgesamt fünf Beschuldigte bei dem Geschädigten im Lindenweg und boten die Reinigung seiner Garagenzufahrt an. Im Anschluss an die Reinigung wurde ein deutlich höherer Preis, als zuvor vereinbart, verlangt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den Handwerkern machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04971/3070 zu melden.

