POL-VER: Pressemitteilung vom 21.08.2021

Bereich PI Verden

Keine relevanten Meldungen

Bereich PK Achim

Angetrunken im Graben gelandet

Blender. Am späten Freitagabend wurde der Polizei Verden ein Pkw im Graben am Ritzenberger Weg gemeldet, der dort scheinbar verunfallt war. Durch Beamte der Verdener Verfügungseinheit wurden vor Ort Personen angetroffen, aus denen der Fahrer des Ford C-Max ermittelt werden konnte. Der 29jährige, der zurzeit in Ritzenbergen wohnhaft ist, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem alkoholisiert. Mit knapp 1 Promille bestand eine relative Fahruntüchtigkeit. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Oyten. Am Freitagmorgen beabsichtigte ein 42-jähriger aus Oyten mit seinem Pkw Renault von der Straße Zum Behlingsee in Richtung Bremen auf den Oyterdamm einzufahren. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Radfahrer aus Bremen, der den linksseitigen Radweg des Oyterdamms in Richtung Oyten befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen war dagegen nur gering.

Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Achim. Am Freitagmittag befuhr eine 51-jährige aus Achim mit ihrem Ford die Bahnhofstraße in Richtung Badenermoor. Als sie abbremste, um am Badener Bahnhof nach links abzubiegen, erkannte ein nachfolgender 32-jähriger aus Langwedel dieses zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Pkw entstanden Schäden von etwa 9.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Meldungen

Bereich Osterholz

Rasenmäher aus Schuppen entwendet

Worpswede. Wie jetzt angezeigt wurde, kam es im Zeitraum vom 14. bis 17. August in Worpswede in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl aus einem Schuppen. Unbekannte brachen dabei das angebrachte Vorhängeschloss des Schuppens auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurde ein Rasenmäher der Marke STIHL entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der örtlichen Polizeidienststelle unter 04792/956790 zu melden.

