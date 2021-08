Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizisten stellen Einschleichdieb++

Landkreis Osterholz (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Osterholz-Scharmbeck haben am Donnerstagmorgen einen 25-jährigen Mann aus Bremen festgenommen, dem mindestens zwei sogenannte Einschleichdiebstähle in Wohnhäuser in Lilienthal vorgeworfen werden. Der Festgenommene ist in Bremen bereits einschlägig bekannt. Ob er auch für weitere Diebstähle in Betracht kommt, ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen. Am frühen Donnerstagmorgen, um kurz vor 6 Uhr, war eine 83-jährige Lilienthalerin aus dem Schlaf geschreckt, weil sich eine fremde Person in ihrem Schlafzimmer befand. Als die Rentnerin sich bemerkbar machte, ergriff die Person die Flucht, konnte aber im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei noch in der Nähe des Tatortes in der Straße "Zur Semkenfahrt" festgenommen werden. Der 25-jährige trug die aus Schmuck und Bargeld bestehende Beute sogar noch bei sich. Bei der Durchsuchung der Person fanden Polizisten außerdem ein Messer. Der Festgenommene streitet den Vorwurf des Diebstahls ab. Auch mit einem weiteren Einschleichdiebstahl in der Nachbarschaft, der ebenfalls am Donnerstagmorgen bekannt wurde und bei dem der Täter sogar noch versucht hatte, einen Pkw zu entwenden, will der Bremer nichts zu tun haben. Sowohl während der Festnahme, als auch während der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten beleidigend, bedrohte sie und leistete teilweise Widerstand. Deswegen wurden weitere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen musste er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell