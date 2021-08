Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Diebstahl im Solarpark verursacht hohen Schaden++Autos nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit++Autokäufer fährt seit Monaten ohne Versicherungsschutz++

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl im Solarpark verursacht hohen Schaden Dörverden. Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem schweren Diebstahl auf dem Gelände des Solarparks in Dörverden entstanden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse hochwertige Elektroteile, die sie anschließend mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Die Dörverdener Polizei hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Täter beobachtet worden sein könnten. Zeugenhinweise werden unter Telefon 04234/934960 entgegengenommen.

Autos nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit Dörverden. Nach einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der Straßen "Neuer Ring"/"Berliner Straße" am frühen Donnerstagmorgen konnten die beiden Fahrzeugführer ihre Fahrt anschließend nicht mehr fortsetzen. Zwar überstanden die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer die Kollision unverletzt, an ihren Autos entstand jedoch Totalschaden. Nach Angaben der Beteiligten wollte der 24-Jährige die Kreuzung von der Straße "Auf dem Loh" aus in Richtung Berliner Straße überqueren. Dabei übersah er den Pkw des 19-Jährigen, der trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Autokäufer fährt seit Monaten ohne Versicherungsschutz Achim. Bereits im Mai hat sich ein 40-jähriger Bremer einen Gebrauchtwagen gekauft und seitdem rund 13.000 Kilometer mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Allerdings unterließ es der Hansestädter, den VW-Polo umzumelden und neu zu versichern, obwohl dies im Kaufvertrag ausdrücklich vermerkt war. Am Donnerstag geriet der 40-Jährige in Achim in eine Polizeikontrolle. Die Beamten untersagten dem Mann nicht nur die Weiterfahrt, sondern leiteten auch ein Strafverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell