POL-VER: ++Autoreifen gestohlen++Diebe dringen in Linienbusse ein++Verursacher verletzt sich leicht++Fahranfängerin verliert die Kontrolle++

Autoreifen gestohlen

Verden. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag von einem in der Straße "Hinter den Höfen" geparkten Mercedes alle vier Autoreifen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Diebe dringen in Linienbusse ein

Achim. Unbekannte sind am Wochenende gewaltsam in zwei am Achimer Bahnhof abgestellte Linienbusse eingedrungen. Gestohlen wurden eine geringe Menge Bargeld und zwei Tablets. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Achimer Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Verursacher verletzt sich leicht

Blender. Bei einem von ihm verursachten Zusammenstoß mit einem anderen Pkw hat sich ein 29-jähriger Autofahrer aus Martfeld am Montagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. An seinem Opel Corsa entstand Totalschaden. Beim Abbiegen von der Straße "In der Marsch" auf die Landesstraße hatte der 29-Jährige den Vorfahrt berechtigten Wagen eines 48-Jährigen aus Thedinghausen übersehen. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Fahranfängerin verliert die Kontrolle

Thedinghausen. Weil sie einem die Fahrbahn kreuzenden Stück Rehwild ausweichen wollte, hat eine 20-jährige Fahranfängerin aus Achim am späten Montagabend beim Befahren der Eißeler Dorfstraße die Kontrolle über ihren Ford Kleinwagen verloren. Sie verriss das Lenkrad, rutschte von der Fahrbahn, touchierte im Seitenraum zwei Bäume und durchbrach einen Zaun. Anschließend kam der total zerstörte Pkw der Frau auf einem Acker zum Stillstand. Die 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit rund 9.000 Euro angegeben.

