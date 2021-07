Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag,19.07.21, wurde in dem Zeitraum von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr ein schwarzer SEAT auf dem Parkplatzgelände der Finkenbergstraße in Idar-Oberstein von bislang unbekannten Tätern mutwillig zerkratzt. Die Polizeidienststelle Idar-Oberstein bittet um Täterhinweise aus der Bevölkerung.

