Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mandern (ots)

Am Sonntag, 18.07.2021, in der Zeit zwischen 00:05 Uhr bis 07:15 Uhr, wurde in der Hans-Bilstein-Straße in Mandern eine Verkehrsinsel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503-91510, entgegen.

