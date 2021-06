Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Brandgeruch im Haus (Meldung 16/2021)

Heiligenhaus (ots)

Die Feuerwehr Heiligenhaus rückte am Mittwoch in die Bachstraße aus, dort sollte es in einem Haus nach Rauch riechen. Die Kameradinnen und Kameraden kontrollierten das Haus und verschafften sich Zugang zu einer Wohnung.

Am Mittwochvormittag, um 10:27 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr Heiligenhaus in die Bachstraße. Dort nahm eine Person Brandgeruch wahr. Die anrufende Person war bettlägerig und konnte sich selbst nicht ins Freie begeben. "Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle informierte uns die Kreisleitstelle über den Umstand der Person. Daher war für uns klar, dass wir in die Wohnung müssen, um sie zu kontrollieren und die Person zu retten" berichtet Pressesprecher Marco Bayer.

Einsatzleiter Nils Vollmar gab nach Eintreffen an der Einsatzstelle die Rückmeldung, dass im Hausflur kein Brandgeruch wahrnehmbar ist, parallel öffneten die Feuerwehrkräfte die Wohnungstür und konnten auch hier Entwarnung geben. Der Rettungsdienst untersuchte die Person, für die Feuerwehr war daraufhin der Einsatz beendet. Mit rund 20 Einsatzkräften waren Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

