Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Haustür in Fußgängerzone Idar

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 16.07.2021 auf den 17.07.2021 ist es in der Fußgängerzone Idar, in Höhe des dortigen Optikergeschäfts, zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei das Türglas mittels unbekanntem Gegenstand eingeworfen bzw. eingeschlagen.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-561-0 zu wenden.

