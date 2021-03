Polizei Hamburg

POL-HH: 210321-2. Vorläufige Festnahme eines wiedererkannten Schmuckdiebes in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.03.2021, 14:00 Uhr und 20.03.2021, 14:35 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Seilerstraße

Gestern Nachmittag wurde ein 33-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, bereits am 18.03.2021 Schmuck in einem Geschäft gestohlen zu haben. Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Ermittlungen.

Am Donnerstagnachmittag betrat ein Mann ein Schmuckgeschäft in der Seilerstraße und zeigte sich für die ausgelegte Ware sehr interessiert. Durch gezielte Ablenkungen der Angestellten gelang es ihm, mehrere Schmuckstücke zu erbeuten und damit das Geschäft zu verlassen. Wenig später stellte die Mitarbeiterin den Diebstahl fest und schaute sich die Videoüberwachung des Ladens an, auf der der Mann beim Diebstahl des Schmucks aufgenommen wurde.

Gestern betrat der mutmaßliche Dieb vom Donnerstag das Geschäft erneut. Eine Angestellte erkannte ihn aufgrund der Videobilder sofort wieder und verständigte umgehend die Polizei.

Polizisten der Davidwache nahmen den Tatverdächtigen noch im Geschäft vorläufig fest und verständigten den Kriminaldauerdienst (LKA 26), der die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen übernahm. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen, die Beute konnte jedoch nicht gefunden werden. Stattdessen stellten sie einen Pfandschein eines Leihhauses als Beweismittel sicher.

Der 33-Jährige wurde anschließend an seiner Wohnungsanschrift entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA) 115 führt die weiteren Ermittlungen.

