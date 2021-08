Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Wer beobachtete die Diebe?++Automarder erbeuten Bargeld++

Landkreis Verden (ots)

Wer beobachtete die Diebe? Verden. Aus einem am Holzmarkt geparkten Transporter haben Unbekannte am Dienstagvormittag diverse persönliche Papiere sowie ein Portmonee gestohlen. Anschließend hoben der oder die Täter mit Hilfe der erbeuteten EC-Karte einen dreistelligen Bargeldbetrag vom Konto des Fahrers ab. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen, die am zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr verdächtige Personen in der Nähe eines geparkten Renault Transporters beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Seitenscheibe eingeschlagen - Diebe erbeuten Portmonee Achim. Aus einem in der Lerchenstraße geparkten VW-Passat haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag ein Portmonee gestohlen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Innenraum ein und zerstörten die Seitenscheibe der Beifahrertür. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeidienststelle in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Automarder erbeuten Bargeld

Ottersberg. Ein in der Straße "Vogteigarten" geparkter Audi A 6 war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von bislang unbekannten Automardern. Mit Hilfe eines Gegenstandes schlugen sie Seiten- und Heckscheibe des Pkw ein und entwendet aus dem Innenraum einen Rucksack sowie eine Bauchtasche samt Portmonee mit Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Achimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Achim. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Achimer Polizei haben am Dienstagabend in der Obernstraße einen Pkw kontrolliert, dessen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Noch am Kontrollort durchgeführte Testverfahren bestätigten den Verdacht der Beamten, die daraufhin eine Blutprobe veranlassten und ein Verfahren einleiteten. Ihre Fahrt durften der 20-jährige Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer nicht fortsetzen.

Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen Achim. Ein 21-jähriger Fahranfänger aus Verden ist am Dienstagabend beim Befahren der Alten Dorfstraße in arge Bedrängnis gebracht worden. Weil ihm ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf seiner Fahrspur entgegenkam, musste der 21-Jährige auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahranfänger blieb bis auf einen gehörigen Schrecken unverletzt. Allerdings platzten die beiden rechten Reifen seines Autos. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos setzte die Fahrt trotz des Unfalles unbeirrt weiter fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Wer den Vorfall, der sich um kurz vor 22 Uhr ereignete, beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Achimer Polizei zu melden.

