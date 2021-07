Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Havixbeck

Coesfeld (ots)

Am Di., 27.07.2021, 20.30 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus Havixbeck mit seinem Fahrzeug die Altenberger Straße in Fahrtrichtung Havixbeck. Im Bereich einer Kurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Zeugen zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug wieder nach rechts auf seinen Fahrstreifen. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam schließlich auf dem Dach liegend zum stehen. Der Mann konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien und wurde schwerverletzt mit einem RTW in die Uniklinik Münster gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges wurde die Fahrbahn ca. 1,5 Stunden einseitig gesperrt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 4400,- EUR!

