POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld/Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Coesfelder am Montag (26.07.21) zugezogen. Gegen 20.30 Uhr befuhr er eine Straße in der Bauerschaft Sirksfeld. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor der Mann nach dem Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto. Nachdem es hin und her schleuderte, kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet auf die Bankette der rechten Fahrbahnseite. Dabei zerbrach der Stamm eines kleinen Baumes. Zum Stehen kam der Wagen letztlich nach der Kollision mit einem weiteren Baum.

Ersthelfer berichten, dass der 23-Jährige nach dem Unfall eine Dose Bier trank. Da die Notärztin Alkoholgeruch bei dem Coesfelder feststellte, wurden ihm im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Die Straße war während der Unfallaufnahmne gesperrt.

