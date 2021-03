Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 21.03.2021 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem Pkw VW Polo die Landesstraße 262, aus Richtung Lubmin kommend in Richtung Spandowerhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer, kurz hinter dem Ortsausgang Lubmin, die Kontrolle über das Kraftfahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der junge Mann, der im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaft ist, gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten, die dadurch beschädigt wurden. Anschließend setzte er, ein deutscher Staatsbürger, seine Fahrt bis nach Wolgast fort, blieb bei dem Zusammenstoß aber unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro.Die eingesetzten Polizeibeamten des PR Wolgast stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme, die letztendlich im Stadtgebiet Wolgast umgesetzt wurde, einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Durch die weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann den Pkw unbefugt benutzte. Der Halter des Pkw, der den Fahrzeugführer persönlich kennt, hatte vom Gebrauch des VW Polo zunächst nichts mitbekommen, wurde aber später durch den Verursacher selbst telefonisch benachrichtigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges wurden eingeleitet. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die zuständige Kriminalpolizei. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

