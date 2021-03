Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 18-Jähriger fährt Betrunken mit dem PKW des Vaters

PHR Bergen (ots)

Am 20.03.2021 gegen 01:55 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Opel die Stralsunder Chaussee in Richtung B96.Den Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Bergen fiel die auffällige Fahrweise auf und sie hatten die Absicht, den PKW zu kontrollieren. Mit hoher Geschwindigkeit entfernte sich daraufhin der PKW Opel. Dabei wurden Anhaltesignale und Blaulicht des nacheilenden Funkstreifenwagen missachtet. Wenig später wurde der geflüchtete PKW Opel auf Höhe der Kleingartenanlage "Haselgrund" ohne Fahrer festgestellt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später ein 18-jähriger Deutscher festgestellt werden. Der junge Mann gab an, mit dem PKW seines Vaters von Dranske bis Bergen gefahren zu sein, um sich mit Freunden zu treffen.Bei dem Fahrzeugführer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 0,51 Promille. Es wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeughalter, Vater des 18 Jährigen, wurde informiert, um auch das unbeschädigte Fahrzeug abzuholen.Der Mann hatte keine Kenntnis von der Fahrt seines Sohnes. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

