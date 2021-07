Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Dorfpark

Jugendliche begehen Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bereits an zwei Wochenenden sind Jugendliche im Dorfpark von Osterwick negativ aufgefallen.

In der Nacht zum Montag (19.7.) rissen sie Baustellenabsperrungen aus ihren Halterungen und warfen diese um.

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht zum Samstag (24.7.), kam es an mehreren Stellen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Mit einer schwarzen Farbe wurde ein Kühlwagen, eine Plane, eine Beschilderung sowie mehrere Steine besprüht.

Nach Zeugenaussagen soll sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe von ca. 8-9 Jugendlichen im Park aufgehalten haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell