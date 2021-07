Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Havixbeck

Taschendiebe festgenommen

Dank einer aufmerksamen Polizistin, die in Dülmen privat ihren Einkauf tätigte, konnten am Montag (26.7.), gegen 11.30 Uhr, zwei Taschendiebe unmittelbar nach einem Diebstahl festgenommen werden. Bei ihnen konnte eine Geldbörse aufgefunden werden, die sie kurz zuvor einer Seniorin gestohlen hatten.

Der 24-jährige Mann mit Wohnsitz in Gelsenkirchen und ein 33-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland waren mit einem Renault mit Recklinghäuser Kennzeichen nach Dülmen gereist.

In diesem Zusammenhang prüft die Polizei derzeit, ob auch ein Taschendiebstahl am Montag (26.06.21) im Zeitraum vom 10 bis 10.15 Uhr im Lidl-Markt in Havixbeck auf das Konto der beiden Taschendiebe geht. Hier hatte eine 71-jährige Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Während sie ihre Hände desinfizierte, wurde sie von einem jüngeren Mann mit südländischem Erscheinungbild angerempelt, der ihren Angaben nach direkt danach aus dem Markt verschwunden war. Unmittelbar danach stellte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

