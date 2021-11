Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141121-891: Einbruch in Kiosk scheiterte

Wipperfürth (ots)

Vergeblich haben Langfinger am Freitag (12. November) versucht, in einen Kiosk in der Hochstraße einzubrechen.

Im Tatzeitraum zwischen 01:10 Uhr und 05:50 Uhr nebelten die Unbekannten an der Kiosktür, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

