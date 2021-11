Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141121-893: Wiehler bei Angriff schwerverletzt

Gummersbach (ots)

Ein 26-jähriger Wiehler ist bei einer Auseinandersetzung mit einer mehrköpfigen Gruppe am frühen Sonntagmorgen (14. November) schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Gummersbacherin erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Sonntagmorgen um 4:45 Uhr vor einer Shishabar in der Friedrichtaler Straße zu der gewaltsamen Auseinandersetzung.

Offenbar begann der Streit zwischen dem 26-jährigen Wiehler und einer anderen Gruppe bereits in der Bar. Der 26-Jährige verließ in Begleitung eines 25-Jährigen die Bar. Beide wurden von einer mehrköpfigen Gruppe nach draußen verfolgt. Die Beiden warfen sich zu Boden und versuchten sich mit Jacken und Armen gegen die Angreifer zu schützen. Mehrere Personen traten mehrfach gegen die am Boden Liegenden. Der 26-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige zog sich augenscheinlich nur leichte Verletzungen zu. Er verweigerte eine ärztliche Behandlung. Bei dem Gerangel wurde auch eine unbeteiligte 18-Jährige leicht verletzt. Sie benötigte keine weitere ärztliche Behandlung.

Unmittelbar bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Angreifer in Richtung Agger. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Verdächtige angetroffen und deren Identität festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell