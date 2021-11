Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151121-897: Autocorsofahrt führte zu Straßenverkehrsgefährdung - Führerschein beschlagnahmt.

Gummersbach - Niederseßmar (ots)

Am Samstagmittag nahm ein 22 jähriger Engelskirchener mit seinem Pkw in Gummersbach -Niederseßmar an einem Autocorso anlässlich einer Hochzeitsfeier teil. Nach Zeugenangaben missachtete er dabei an der Kreuzung Kölner Straße / Krummenohler Straße das Rotlicht der Ampel und stieß beinahe mit einem Pkw zusammen, der bei Grünlicht aus der Krummenohler Straße auf die Kölner Straße fuhr. Der 44 jährige Pkw-Führer aus Gummersbach konnte rechtzeitig bremsen, so dass kein Schaden entstand. Der 22 Jährige bestritt die Vorwürfe. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

