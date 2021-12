Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Geparkten weißen Skoda angefahren

Breidenbach: Eine beschädigte rechte Fahrzeugseite, inklusive beschädigtem Außenspiegel, fand eine Fahrzeugbesitzerin am Mittwoch (15. Dezember) vor, als sie gegen 12.10 Uhr zu ihrem Skoda Rapid zurückkehrte. Diesen hatte sie am Tag zuvor um 15 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Schutzhütte und dem Sportplatz am Waldweg geparkt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro, der Verursacher ist nicht bekannt. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Geparkten weißen Nissan touchiert

Neustadt: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen in der Momberger Straße geparkten weißen Nissan. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Rechtkurve der Straße Lehmkaute in die Momberger Straße, in Fahrtrichtung Momberg. Zwischen 14.05 Uhr und 15.50 entstanden dadurch am Donnerstag (16. Dezember) Schäden in Höhe von 2000 Euro am Qashqai. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 9305-0) bittet um Zeugenhinweise.

Riskanter Überholvorgang mit Unfallflucht

Biedenkopf: Ein unbekannter Mercedes-Fahrer überholte am Freitag (17. Dezember) einen vor ihm fahrenden Fiat-Fahrer auf der B62 zwischen Biedenkopf-Mitte und Biedenkopf-Ludwigshütte. Der 59-jährige Fiat-Fahrer aus Biedenkopf bemerkte dabei einen entgegenkommenden LKW, der auch bereits mit Lichthupe auf sich aufmerksam machte. Um dem Mercedes-Fahrer das schnelle Einscheren auf die richtige Spur wieder zu ermöglichen, bremste der Fiat-Fahrer stark ab. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 27-jährige Ford-Fahrerin aus Angelburg zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, am Fiat entstand ein Schaden von 350 Euro, am Ford waren es 2000 Euro. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er soll eine grüne A-Klasse gefahren sein. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall am Freitag gegen 14.40 Uhr gesehen? Wer kann die Angaben zum Mercedes-Fahrer ergänzen?

Grauen A3 angefahren

Marburg: Einen in der Liebigstraße geparkten Audi touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 20.15 Uhr am Freitag und 13.15 Uhr am Samstag (17./18. Dezember). Der unbekannte Autofahrer verursachte dabei einen Schaden von 1500 Euro, die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Renault angefahren

Biedenkopf: In der Straße am Bahnhof fuhr ein Unbekannter am Freitag (17. Dezember) gegen einen geparkten Renault. Dieser stand nur 15 Minuten auf dem Parkplatz gegenüber einer Bankfiliale. Zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schäden in Höhe von 800 Euro am Megane zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise.

