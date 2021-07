Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt -

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 09.07.2021, gegen 19:00 Uhr, parkte eine 28-jährige Olfenerin, in Olfen, im Bereich "Niekamp", ihren Pkw am rechten Straßenrand und beabsichtigte, ihren Pkw zu verlassen. Hierbei achtete sie nicht auf den rückwärtigen Verkehr und machte die Fahrertür in dem Moment auf, als von hinten eine 18-jährige Radfahrerin aus Olfen an ihrem geparkten Pkw vorbei fuhr. Diese blieb mit dem Lenker ihres Fahrrads an der Fahrertür des Pkw hängen und fiel zu Boden. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde zwecks medizinischer Versorgung mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

