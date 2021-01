Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raubüberfall auf einen Bio-Markt in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 17:20 Uhr wurde das Geschäft in der Ringstraße von einem Einzeltäter überfallen. Der Mann war als einziger Kunde im Laden und bedrohte die Kassiererin mit einer schwarzen Pistole. Mehrfach forderte er die Frau auf: "Alles Geld aus der Kasse in eine Tüte, schnell, schnell". Die Frau kam der Forderung sofort nach, woraufhin der Täter fußläufig in Richtung Innenstadt flüchtete. Ein männlicher Mitarbeiter des Marktes bekam von dem Überfall nichts mit. Über die Flucht ist nichts näheres bekannt. Möglich ist, dass er sich zu Fuß entfernte oder aber auch in einem wartenden Auto. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Täter erbeutete einen mittleren dreistelligen Betrag. Täterbeschreibung: Circa 1,70m groß, südländisches Aussehen, beige-grauer Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze, grün-olive Jacke, graue Jogginghose, schwarze Schuhe, schwarze Baumwollhandschuhe, dunkle Sonnenbrille, dunkler Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

