Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Marienburger Straße/ Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Marienburger Straße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 7.40 Uhr und 18.30 Uhr schlugen die Täter am Donnerstag (08.07.21) eine Fensterscheibe ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten mehrere Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

