POL-COE: Senden, Bredenbeck, Feuerstiege/Zeugen nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Sturz eines 78-jährigen Fahrradfahrers aus Senden am Dienstag (06.07.21), sucht die Polizei Zeugen. Auf dem Wirtschaftsweg "Bredenbeck, Ecke Feuerstiege" kam dem Mann ein Lkw entgegen. Der Sendener wich auf einen Schotterstreifen aus und stürzte. Der Fahrer des Lkw hielt nicht an. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.40 Uhr und 16.44 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

