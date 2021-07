Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stiftsplatz/ Fahrrad in Brand gesetzt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Stiftsplatz ein Damenfahrrad in Brand gesetzt. Dieses stand vor dem Rathaus Nottuln. Bei der Leeze handelt es sich um eine Fundsache. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Dienstag (06.07.21) und 6.50 Uhr am Mittwoch (07.07.21). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell