Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/ Rasenmäher aus Container gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einen Rasenmäher aus einem Container am Leuster Weg gestohlen. Abgestellt ist er auf dem Gelände der Anna- Katahrina Emmerick Schule, gehört jedoch zu einem Verein. Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag (06.07.21) und 12.30 Uhr am Mittwoch (07.07.21) brachen die Täter ein Schloss auf. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

