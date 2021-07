Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen Hermannstraße/ Mauer beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet nach einer Unfallflucht an der Hermannstraße weitere Zeugen, sich zu melden. Bereits am Dienstag (06.07.21) war eine unbekannte Autofahrerin gegen eine Mauer gefahren und beschädigte diese stark. Sie grenzt einen öffentlichen Parkplatz vom jüdischen Denkmal ab. Als die Unbekannte gegen 12.55 Uhr gegen die Mauer fuhr, brach ein großes Stück ab. Die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

