Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuge rollen auch ohne Fahrer

Bild-Infos

Download

Meisenheim/HefersweilerMeisenheim/Hefersweiler (ots)

Auch auf scheinbar ebenen Flächen muss das geparkte Fahrzeug gegen ein Wegrollen gesichert werden! Am Mittwochmittag rollte der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Meisenheim abgestellte PKW gegen einen davorstehenden Wagen. Die Fahrzeugführerin hatte vergessen die Handbremse anzuziehen. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Hauseigentümerin in Wolfstein stellte am Mittwochnachmittag nach Hause kommend fest, dass ein Transporter rückwärts gegen die Sandsteinmauer ihrer Hofeinfahrt gerollt war. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam auch der Transporterfahrer hinzu. Gemeinsam wurde festgestellt, dass kein Gang eingelegt und die Handbremse nur geringfügig angezogen war. Hier waren lediglich geringfügige Schäden an Fahrzeug und Mauer zu registrieren. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell