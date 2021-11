Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Küchenbrand leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 1. November 2021, ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Klosterdamm" in Delmenhorst.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Kabel eines Küchengerätes Feuer. Die Flammen griffen auf weitere Geräte über.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte den Brand. Ein 82-jähriger Bewohner wurde durch die Rauchentwicklung des Brandes leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

In der Küche entstand Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Die Wohnung war im Anschluss nicht weiter bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

