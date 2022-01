Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Berauscht und ohne Führerschein

Verden. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Hamburger Straße stoppten Beamte er Polizei Verden am Donnerstagvormittag einen 24-jährigen Audi-Fahrer. Ein Drogentest beim jungen Mann verlief positiv. Weil er zudem keinen Führerschein besitzt und versuchte, dies durch die Angabe falscher Personalien zu verschleiern, leiteten die Beamten entsprechende Verfahren ein.

Diverse Verfahren gegen Autofahrer

Achim. Am Donnerstagnachmittag zogen Beamte der Polizei Achim einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Der 28-Jährige war auf der Margarete-Steiff-Allee in eine Kontrolle geraten, wo der folgende Drogentest positiv verlief. Daher wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Hinzu kamen Strafverfahren, weil der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, für den Pkw keine Pflichtversicherung bestand und im Auto ein verbotenes Messer lag. Gegen die Halterin des Autos leiteten die Beamten ebenfalls ein Strafverfahren ein, da sie die illegale Fahrt offenbar zuließ.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Thedinghausen. Zwei Personen wurden am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße (L354) verletzt. Als eine 34-jährige BMW-Fahrerin abbremste, um nach links in den Beppener Bruchweg abzubiegen, reagierte eine nachfolgende 78-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei der Kollision erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe auf Tankstellengelände

Ritterhude. Auf einem Tankstellengelände trieben in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie brachen die Waschanlagen- und Staubsaugerautomaten gewaltsam auf und verursachten so einen Sachschaden, der ungleich höher ist als der Wert der erlangten Beute. Die Polizeistation Ritterhude ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04292/811740 zu melden.

Gefährliches Manöver auf der K11

Worpswede. Auf der Osterholzer Straße (K11) kam am Donnerstag gegen 17:30 Uhr lenkte ein unbekannter Fahrer sein Auto soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender BMW-Fahrer ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies gelang dem 33-Jährigen auch, nicht verhindern konnte er allerdings, dass die Außenspiegel kollidierten und dadurch zerstört wurden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit unbekanntem Auto und vermutlich beschädigtem linkem Außenspiegel in Richtung Osterholz-Scharmbeck fort, somit beging er Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

