Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch

Haren (ots)

In der Zeit vom 24. Oktober bis zum 01. November kam es im Nikolausweg zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Sie entkamen unerkannt und ohne Beute. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 220 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

