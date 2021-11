Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Toyotas

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Vierter Rundweg in Höhe einer Diskothek zu einem Diebstahl eines PKW. Der niederländische Fahrzeughalter hatte seinen Toyota am Straßenrand, Ecke Industriestraße, gegen 23 Uhr verschlossen abgestellt. Als er gegen 04.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 059022/9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell