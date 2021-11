Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfallflucht

Aschendorf (ots)

Bereits am Dienstagvormittag kam es in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte demnach einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa am hinteren linken Kotflügel. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in einer Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

