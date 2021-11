Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfall mit Hirschkuh

Bad Bentheim (ots)

Am späten Samstagvormittag kam es auf der Bahnhofstraße (B403) zu einem Wildunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 39-jähriger Fahrer eines E-Peugeot 508 kollidierte mit einer Hirschkuh, als diese plötzlich von links die Fahrbahn querte. Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in die Euregio-Klinik Nordhorn verbracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Hirschkuh verendete an der Unfallstelle.

