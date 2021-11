Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Einbruch in Kiosk

Lohne (ots)

Am Samstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in einen Kiosk. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Täter entwendeten Zigaretten und Getränke im Wert von etwa 6100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

