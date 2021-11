Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mit 2,05 Promille gegen fahrenden Roller getreten

Werlte (ots)

Am Freitagabend um 19:30 Uhr kam es in der Rastdorfer Straße zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 52-Jähriger trat dabei völlig unvermittelt gegen einen ihm entgegenkommenden Roller. Der 15-jähriger Fahrer des Rollers hielt daraufhin kurz an, setzte seine Fahrt jedoch fort, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Durch die hinzugerufenen Kollegen konnte der Mann auf einem Fahrrad kontrolliert werden. Es konnte ein Promillewert von 2,05 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Roller konnte bislang kein Schaden festgestellt werden. Der 52-jährige muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

