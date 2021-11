Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Brand in Wohnunterkunft

Aschendorf (ots)

Am Freitagnachmittag um 16:45 Uhr kam es in der Großen Straße in einer Wohnunterkunft zu einem Schmorbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es unter einer Spüle in der Küche zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Freiwillige Feuerwehr Aschendorf konnte der Brand gelöscht werden. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest.

