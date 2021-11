Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Diesel-Diebstahl

Geeste (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz 'Heseper Moor' an der Autobahn 31 zu einem Diebstahl von Diesel-Kraftstoff. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam den verschlossenen Deckel des Kraftstofftanks einer abgestellten Sattelzugmaschine und entwendeten ca. 60-80 Liter Diesel. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 135 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 87715 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell