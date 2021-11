Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Surwold (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos gewaltsam die Hintertür des Gebäudes zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9269 entgegen.

