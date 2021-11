Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Einbruch auf einem leerstehenden Gehöft

Walchum (ots)

In der Zeit von Samstag, 30.10.2021, bis Freitag, 05.11.21, kam es auf einem leerstehenden Gehöft an der Hasselbrocker Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst erfolglos die Haustür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Anschließend brachen sie gewaltsam den Zugang zu einer Lagerhalle auf. Weiterhin wird die unverschlossene Garage nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, Elektrokabel und einen Aufsitzrasenmäher. Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

