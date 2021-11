Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Meppen (ots)

Am Freitag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:45 Uhr kam es in der Georg-Wesener-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam eine Terrassentür auf, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Sie entwendeten Goldschmuck. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

