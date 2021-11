Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl aus Auto

Meppen (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Freitagmorgen, 07:20 Uhr, kam es in der Georg-Wesener-Straße zu einem Einbruch in ein abgestellten VW Golf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Inneren des Fahrzeugs. Ein im Fahrzeug liegender Koffer wurde durch die Täter einige Meter weiter geöffnet. Aus dem Koffer wurde ein Lasermessgerät und ein Maßband entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 115 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

