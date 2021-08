Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen- Kronsforde

Mehrere Fahrzeuge in Kronsforde beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.08.2021) sind in Lübeck Kronsforde mehrere Fahrzeuge offenbar mutwillig beschädigt worden. Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Taten gegen 01.30 Uhr ereignet haben. Die Beamten der Polizeistation Blankensee ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und suchen Zeugen.

Betroffen waren mehrere PKW in der Straße Kronsforder Koppel, darunter ein Ford Fiesta, ein 1er BMW und ein Skoda Karoq. Nach derzeitigem Sachstand kletterten Jugendliche auf die Fahrzeuge und beschädigten die Scheibenwischer. In diesem Zusammenhang entstanden weitere Schäden an den Windschutzscheiben der Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen liegen Hinweise vor, dass die jungen Tatverdächtigen, der Beschreibung nach im Alter von circa 15-17 Jahren, auch in Begleitung eines Mädchens gewesen sein sollen, welches Zeugen gegen 01.25Uhr im Bereich der Kronsforder Koppel aufgefallen war.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die das Tatgeschehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet oder verdächtige Personen im Bereich der Kronsforder Koppel bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell