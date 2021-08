Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Blankensee

Umzug der Polizeistation Blankensee - Neue telefonische Erreichbarkeit

Lübeck (ots)

Vor dem Hintergrund des Flughafenausbaus in Lübeck Blankensee sind die Beamtinnen und Beamten der dort eingerichteten Polizeistation Blankensee in ein anderes Dienstgebäude eingezogen. Sie bleiben dabei in direkter Nähe des Flughafens: Aus Blickrichtung des Parkplatzes befindet sich die Polizeistation nun linksseitig des Terminals in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle "Flughafen".

Ab Freitagnachmittag (13.08.2021) ist die Polizeistation Blankensee unter der neuen Telefonnummer 0451-1316500 oder via E-Mail unter blankensee.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

Die Postanschrift in der Blankenseer Straße 101 in 23562 Lübeck ändert sich nicht.

Die fünf Beamten, derzeit unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Kai-Oliver Braß, versehen neben dem Schwerpunktgeschehen auf dem Flughafen und der damit verbundenen Überwachung der Luftsicherheit auch regulären Präsenz-und Ermittlungsdienst im Großbereich Lübeck Blankensee - von der Wakenitz bis zum Elbe-Lübeck-Kanal - in dem ca. 6-7 Tsd. Einwohner im Südosten der Hansestadt Lübeck wohnhaft sind.

