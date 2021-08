Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Wangels

Mann bei Arbeiten in Wangels verstorben

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Am 11.08.2021 kam ein 83-jähriger Mann im Rahmen privater Arbeiten mit einem Traktor und einem Anhänger auf einem Feld in Wangels ums Leben. Nach ersten Ermittlungen geriet der Mann gegen 18:15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache unter den Anhänger und verstarb in der Folge am Unfallort.

Der Leichnam des Verstorbenen und der Anhänger wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat die Obduktion des Leichnams beantragt.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen werden von der Kriminalpolizei Oldenburg geführt.

