Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: gefährliche Körperverletzung nach Mietstreitigkeiten

Bad Hönningen (ots)

Freitagabend wurde ein 61-jähriger Bewohner aus Bad Hönningen durch einen Schlägertrupp aufgesucht und angegriffen. Hintergrund zu dem Angriff sind ersten Ermittlungen zufolge Mietrückstände des Geschädigten. Gegen 17:00 Uhr seien 3 unbekannte Männer an der Wohnanschrift des Geschädigten in der Sprudelstraße aufgetaucht, die eigenen Angaben zufolge im Auftrag des Vermieters da wären. In der Folge haben die Männer dem Mieter mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und haben anschließend auf den am Boden liegenden Geschädigten gemeinsam eingetreten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zu den Tätern, machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Linz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell